Le Luxembourg débute bien mais perd à la fin

Leur entame de match avait été presque parfaite, mais les Luxembourgeois repartent avec une deuxième défaite en autant de matches dans les préqualifications de l'Euro 2025. Après cinq minutes de jeu, les hommes de Ken Diederich menaient pourtant 16-2 face à la Roumanie, mais ont ensuite dû rendre les armes face à une équipe supérieure, même s'ils se sont accrochés jusqu'à la dernière possession (70-73).

Les gros matches d'Alex Laurent (19 points, 7 rebonds) et Ben Kovac (13 points à 3/4 à 3 points, 7 rebonds, 4 passes) n'ont donc pas suffi face à des Roumains plus efficaces en dehors des cinq premières et des cinq dernières minutes de la partie. Dominé athlétiquement (40 rebonds à 28), le Luxembourg est dernier de sa poule de trois et déjà pratiquement éliminé.

Le prochain match de la sélection grand-ducale aura lieu le 27 février 2022, à domicile face à l'Albanie. Pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition, il faudra remporter les deux matches restants avec la plus grande marge possible, tout en espérant qu'Albanais et Roumains se partagent les victoires lors de leurs affrontements directs.

(Tom Vergez/L'essentiel)