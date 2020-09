Le jour où Nadal a dragué Murray au resto

Rafael Nadal n’est pas exactement le boute-en-train du vestiaire. Le Majorquin est loyal, poli, respectueux. Mais il y a d’autres noms qui viennent en tête lorsque l’on imagine un canular entre joueurs du circuit ATP. Voilà pourquoi la petite anecdote lâchée par Andy Murray dans les jardins de Flushing Meadows est une surprise rafraîchissante. Surtout quand elle est racontée par Sir Andy himself.

Imaginez un instant que vous vous installiez confortablement au restaurant, en tête à tête avec votre épouse, et que votre téléphone vibre soudain. «Tu es vraiment magnifique ce soir…», annonce le message en provenance d’un numéro inconnu. «Je me suis mis à regarder partout autour de nous, explique «Muzzard». Et je ne savais pas si je devais le dire à ma femme… car elle risquait de me harceler pour savoir qui était l’auteur de ce mot. Je ne voulais pas ruiner la soirée.»

La main de Rafa sur l’épaule

Heureusement pour le couple Murray, une main allait se poser sur l’épaule d’Andy quelques minutes plus tard. Hilare, Rafael Nadal pouvait révéler le pot aux roses: il était l’auteur du mot doux, envoyé depuis le téléphone de sa copine Xisca (devenue sa femme). Comme quoi, loin du terrain et des caméras, l’homme aux dix-neuf titres du Grand Chelem sait aussi se lâcher.

Andy Murray, lui, est depuis longtemps reconnu pour son humour pince-sans-rire, qu’il manie à la perfection et sans modération. Dernier exemple en date lors de cette même interview de l’ATP: cette évaluation de la cuisine de sa mère, laquelle a participé dernièrement au Master Chef anglais. Une «tambouille de qualité moyenne-inférieure» raille le fils ingrat. Un qualificatif qu’il convient aussi d’associer à sa prestation fatiguée, vendredi matin, lors de sa défaite expresse contre Félix Auger-Aliassime au deuxième tour de l’US Open (2-6, 3-6, 4-6).

(L'essentiel/Mathieu Aeschmann)