Bjoerndalen raccroche les skis et la carabine

Le Norvégien Ole Einar Bjoerndalen, légende du biathlon et athlète masculin le plus médaillé de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver, a annoncé mardi qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison, à l'âge de 44 ans. «J'aurais bien continué quelques années de plus mais c'est ma dernière saison», a déclaré, au bord des larmes, le sportif en invoquant des motifs de santé et familiaux.

Ole Einar Bjoerndalen était l'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver jusqu'à ce que sa compatriote Marit Bjoergen le dépossède de ce record à Pyeongchang. Au cours de sa très longue carrière, le «Patriarche» a remporté 13 récompenses olympiques (8 or, 4 argent, 1 bronze), six gros globes de cristal et 20 titres mondiaux. Grosse désillusion pour lui, le «roi Ole» n'avait cependant pas été retenu dans la sélection norvégienne appelée à concourir en Corée du Sud en février, le privant de la possibilité de participer à ses septièmes JO.

(L'essentiel/afp)