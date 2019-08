Halep éliminée, Nadal passe sans jouer

Simona Halep, 4e mondiale, a été éliminée jeudi dès le 2e tour de l'US Open par l'Américaine Taylor Townsend (116e et issue des qualifications) 2-6, 6-3, 7-6 (7/4). À l'issue de sa victoire au 1er tour, la Roumaine avait affirmé vouloir «encore rêver grand» à Flushing Meadows après son titre à Wimbledon en juillet.

Halep est éliminée prématurément pour la 3e année de suite à l'US Open où elle n'avait pas passé le premier tour en 2017 ni 2018. Townsend, elle, égale à 23 ans son meilleurs parcours en Grand Chelem: elle avait atteint ce stade pour sa première participation à Roland-Garros en 2014. Pour tenter de faire mieux, elle affrontera un autre Roumaine, moins bien classée, Sorana Cirstea (106e).

Benoît Paire en déroute

Rafael Nadal, n°2 mondial, accède sans jouer au 3e tour après le forfait de son adversaire australien Thanasi Kokkinakis (203e) peu avant le match. Kokkinakis a expliqué son forfait par une blessure à l'épaule droite, ont précisé les organisateurs. Nadal, en quête d'un 4e titre à Flushing Meadows, sera donc parfaitement frais pour affronter le vainqueur du duel entre l'Espagnol Fernando Verdasco (34e) et le Koréen Hyeon Chung (170e).

La nuit a également été marquée par la nouvelle déroute de Benoît Paire. Le Français a expliqué son refus de serrer la main à Aljaz Bedene après avoir perdu par le fait d'avoir été «insulté» pendant le match par son adversaire. «Quand une personne m'insulte dans sa serviette au changement de côté à un set zéro, 6-5 quand je viens de le breaker, que l'arbitre lui dit "tu n'as pas le droit de lui parler" et que lui il me parle, il me parle, il me parle... je pense qu'à un moment donné il faut mettre des sanctions», a expliqué Paire.

«Je pense que des Bedene ça mérite aussi très cher», a-t-il ajouté en référence à Nick Kyrgios qui a écopé récemment d'une amende record de 113 000 dollars pour son comportement sur le court.

(L'essentiel/afp)