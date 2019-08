Le rêve de LeBron James? Jouer avec son fils!

À 34 ans et malgré une saison compliquée, LeBron James règne toujours sur la planète basket. Si les Lakers lui ont donné l'occasion de se refaire et d’enrichir encore son palmarès avec un effectif compétitif pour la prochaine saison, la star américaine aurait d'autres objectifs plus importants que d'ajouter de nouvelles bagues à ses doigts.

Dans ses rêves les plus fous, le triple champion NBA souhaiterait affronter... son propre fils, voire même jouer à ses côtés en NBA. Âgé de 15 ans, «Bronny» est actuellement au lycée. Il pourrait intégrer la grande ligue en 2022 si son évolution s'avère positive. Pas trop de souci à se faire, les gènes de papa devraient aider.

Le «King» devra de son côté éviter toute blessure longue durée pour être encore compétitif dans trois ans, réaliser quelque chose de jamais vu. Dans l'histoire du basket, jamais un père et son fils n'ont joué en même temps en NBA.

Les «highlights» du fils de LeBron James

(th/L'essentiel)