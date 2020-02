Les Mercedes ont connu quelques pépins aux essais

Lewis Hamilton arrêté en bord de piste de la fumée s'échappant de sa monoplace: Mercedes a dû raccourcir à cause d'un problème mécanique sa cinquième et avant-dernière journée d'essais hivernaux, jeudi sur le circuit de Barcelone. Le meilleur temps revient à l'Allemand de Ferrari Sebastian Vettel, en 1'16"841, sur les pneus les plus tendres et donc les plus rapides à la disposition des écuries.

Le plus véloce sur des pneus medium est le Canadien Lance Stroll, troisième à 277/1000, au volant d'une Racing Point largement inspirée de la Mercedes de 2019 et toujours aussi prometteuse. La Flèche d'argent que se partagent le Finlandais Valtteri Bottas et Hamilton se contente des septième et treizième temps, mais ces chronos sont à prendre avec des pincettes, chaque écurie suivant un programme d'essais différent et jalousement protégé. La plupart des écuries masquent aussi leur jeu jusqu'au premier Grand Prix de la saison.

Piste humide

Ce qui est plus ennuyeux pour Mercedes, c'est que son sextuple champion du monde britannique n'aura bouclé que quatorze tours à cause d'un problème de pression d'huile, sur lequel ses ingénieurs enquêtaient en fin de journée. Avec des essais réduits de huit à six jours, chaque incident de ce type est fâcheux, mais l'écurie sextuple championne en titre pilotes et constructeurs n'a pas pour autant de raison de trembler. Lors de la première session d'essais d'avant-saison la semaine dernière, elle a largement dominé les débats avec un total record de 494 tours et le seul chrono sous la barre des 1'16" (1'15"732 pour Bottas).

Surtout, l'équipe allemande a frappé un grand coup en introduisant un système révolutionnaire, le «DAS» (dual axis steering, direction à deux axes), qui permet au pilote de modifier directement selon ses besoins l'écartement des roues avant de sa monoplace en tirant ou en poussant son volant. Autre information à retenir, la matinée n'a pas été aussi productive que les précédentes, les équipes ayant trouvé à leur arrivée une piste humide des pluies de la nuit.

(L'essentiel/afp)