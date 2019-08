L'horrible blessure d'un combattant de MMA

Samedi, dans le cadre de l'UFC Uruguay à Montevideo, le combat des welters entre le Brésilien d'origine américaine Vicente Luque et l'Américain Mike Perry a tenu toutes ses promesses. Luque a été déclaré vainqueur sur décision partagée (19-28, 28-29, 29-28), et les deux adversaires ont reçu le prix du «Combat de la nuit» et un bonus de 50 000 dollars.

À voir le visage de Perry après le combat, cette récompense est amplement méritée. L'Américain a été victime d'un coup qui l'a laissé complètement défiguré.

What a WAR! ?Vicente Luque and Mike Perry leaving it ALL in the Octagon at #UFCUruguay – how'd you score it? ? pic.twitter.com/29qYMI92QX– UFC Europe (@UFCEurope) August 11, 2019

Opéré directement après son combat, l'Américain a quand même pris la peine de donner des nouvelles. Sur Instagram, il s'est mis en scène, les deux majeurs en l'air, avec le commentaire suivant: «On ne peut toujours pas me mettre K.O.» La durée de son indisponibilité est évaluée à six mois. En 18 combats, Perry compte 13 victoires.

(L'essentiel)