Doc Rivers et les Clippers, c’est fini

Doc Rivers n’est plus le coach des Los Angeles Clippers, a-t-il annoncé lundi sur Twitter, à la suite de l’élimination prématurée de l’équipe en play-offs de NBA.

«Merci à la Clipper nation de m’avoir permis d’être votre coach et pour tout le soutien apporté pour aider à faire de cette franchise une franchise qui gagne», a tweeté Rivers. Quand j’ai pris ce job, mon but était de faire des Clippers une équipe qui gagne, une destination pour les free agents et apporter un titre de champion, a-t-il poursuivi. Si j’ai pu accomplir la majorité de mes objectifs, je ne pourrai pas tous les atteindre».

Le départ de Rivers intervient après la défaite des Clippers en demi-finale des plays-offs de la conférence ouest. Après avoir mené 3-1 contre les Nuggets de Denver, Kawhi Leonard et ses coéquipiers s’étaient finalement inclinés en sept matches. Rivers, 58 ans, avait rejoint les Clippers en provenance des Celtics en 2013. Il n’a jamais réussi à les mener au-delà des demi-finales de conférence et a été éliminé six fois au premier tour.

Malgré ce bilan, Rivers estime toutefois qu’il ne manque pas grand-chose aux Clippers pour décrocher le titre NBA. «Même si la saison s’est terminée de manière décevante, je sais que vous êtes là et je sais ce dont l’équipe est capable avec votre soutien», a déclaré Rivers dans un message adressé aux fans. «Merci à tous les joueurs, les coaches, et le staff de nous avoir aidés à atteindre ce niveau. Surtout, merci aux fans. Nous avons traversé beaucoup de choses, et je suis reconnaissant pour le temps passé ici», a-t-il ajouté.

(L'essentiel/AFP)