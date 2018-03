Ils remportent le match sur un panier miraculeux

C'était la finale du comté de Westchester à Pleasantville, New York, en basketball de lycée, entre Ardsley High School et le Tappan Zee d'Orangeburg. Alors que son équipe était menée 49-51, Julian McGarvey, joueur d'Ardsley, a cru avoir enterré son équipe en ratant deux lancers francs. Mais quelques secondes après, alors qu'il n'en restait que 3,9 à jouer, McGarvey a récupéré le ballon de la mise en jeu adverse et l'a lancé dans un geste de désespoir de l'autre côté du terrain.

Aussi incroyable que dans un film, la balle est arrivée directement dans le panier juste au moment où la sonnerie de fin de match retentissait. Son tir à trois points lui a permis d'amener la victoire à son équipe 52-51. Les fans ont alors envahi le terrain, ivres de joie, après avoir assisté à ce que l'on peut qualifier de miracle. Julian McGarvey est aussi quarterback en football américain, ce qui pourrait expliquer, selon le joueur, interviewé après son exploit, la qualité de son lancer.

McGarvey at the buzzer!!!! Ardsley wins 52-51. pic.twitter.com/EYlEUMXuic— Varsity Insider (@lohudinsider) 3 mars 2018

The moment the greatest shot of his life hit Julian McGarvey. Sobbing on court pic.twitter.com/LpNACcGZlw — Kevin Devaney Jr. (@KDJmedia1) 3 mars 2018

(L'essentiel/rch)