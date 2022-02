???? OFFICIEL !!



Voici la Mercedes #W13 que piloteront Lewis Hamilton et George Russell durant cette saison 2022 ! #F1 #Mercedes pic.twitter.com/ymDdc3NIqc — Off Track (@OffTrack_FR) February 18, 2022

«Je n'ai jamais dit que j'allais m'arrêter, j'aime ce que je fais», a affirmé vendredi le Britannique Lewis Hamilton, détrôné par Max Verstappen après un dernier Grand Prix de F1 polémique en 2021, lors de la présentation en ligne de la nouvelle Mercedes.

«C'était évidemment une période difficile pour moi et c'était un moment où j'avais vraiment besoin de prendre du recul», a expliqué le pilote de 37 ans, resté silencieux pendant l'hiver après avoir perdu l'occasion de remporter un 8e titre mondial record dans le tout dernier tour du Grand Prix d'Abou Dhabi le 12 décembre.

«Je ne l'ai jamais vu aussi déterminé»

Hamilton aura cette saison un nouvel équipier avec son jeune compatriote George Russell, 24 ans, remplaçant du Finlandais Valtteri Bottas, parti chez Alfa Romeo. Les deux Britanniques seront au volant d'une nouvelle W13 qui marque le retour d'une livrée grise, redonnant son sens au surnom des monoplaces Mercedes: les «Flèches d'argent».

«C'est un grand privilège de travailler avec ce grand groupe de personnes, on a l'impression de faire partie d'une famille et il n'y a rien de tel», a ajouté Hamilton. «Je ne l'ai jamais vu aussi déterminé», a déclaré le patron de l'écurie Toto Wolff. «Lewis est le meilleur pilote du monde, et il est rejoint par l'un des plus brillants et des plus prometteurs de cette génération, George».

Mercedes est la 8e équipe sur 10 à dévoiler sa monoplace, alors que les premiers essais de présaison se dérouleront à Barcelone la semaine prochaine (23-25 février). Bahreïn accueillera ensuite d'autres tests (10-12 mars) puis le premier Grand Prix le 20 mars.

(L'essentiel/afp)