«Ces zones sont pour les réceptions. Désolé, mec»

«Les zones de réception sont pour les réceptions. Désolé, mec». C'est par cette brève affirmation que Candide Thovex a accompagné sa dernière vidéo publiée sur les réseaux sociaux. On y voit le skieur freestyle et freeride exécuter quelques figures sur les modules d'un snowpark, avant de décoller sur une bosse et d'atterrir dans les jambes d'un autre skieur arrêté en contrebas. Avec pour conséquence une chute pour les deux protagonistes.

Le Français de 36 ans, multiple médaillé aux X-Games et auteur régulier de vidéos extrêmes, comme celle d'il y a quelques jours où il avait réalisé un double backflip par dessus une dameuse, a ainsi voulu rappeler un message essentiel. Il peut être très dangereux de s'arrêter juste derrière un saut, là où les skieurs en amont ne peuvent pas vous voir.

Thovex n'a pas donné davantage d'indications sur des blessures éventuelles subies par l'un ou l'autre des deux skieurs. Espérons tout de même qu'il n'y ait pas eu de gros bobos.

(L'essentiel)