Les F1 font leurs premiers tours de roues

C'est reparti pour une nouvelle saison de Formule 1. Les dix écuries et leurs pilotes sont réunis à Barcelone, où les essais officiels de pré-saison ont débuté ce mercredi matin. L'occasion de mettre à l'épreuve les nouvelles montures sur la piste du circuit de Catalogne. Cette première session durera trois jours, avant un second round programmé du 26 au 28 février.

Une course contre la montre

Ces premiers tours de roues officiels, qui ont suivi quelques sorties promotionnelles permettant de découvrir certaines monoplaces, doivent permettre aux équipes de valider certains choix ou encore d'éprouver la fiabilité de composants. Dans une bonne journée, une monoplace pourra ainsi réaliser une centaine de tours de piste. L'analyse des données recueillies doit permettre de réaliser des simulations sur ordinateur, et des prédictions. Une course contre la montre est ainsi entamée, pour les ingénieurs et les mécaniciens. Même si, le règlement technique étant inchangé, il n'y a pas de révolution majeure sur les bolides.

Après ces deux sessions d'essais hivernaux, le coup d'envoi de la saison 2020 sera donnée le dimanche 15 mars, à Melbourne (Australie). Vingt et un circuits sont au programme, jusqu'au 29 novembre. Le Grand Prix de Formule 1 du Vietnam, organisé pour la première fois dans ce pays, se tiendra comme prévu le 5 avril à Hanoï, malgré l'épidémie de coronavirus. Organisé à Shanghai, le Grand Prix de Chine, prévu initialement le 19 avril, a lui été reporté à une date non précisée, en raison de l'épidémie.

(L'essentiel/mv)