Les stars de la natation ont brillé à la Coque

Jeux de lumière, mise en scène travaillée, programme minuté, gradins pleins et nageurs d'élite, l'Euro Meet 2019 a tenu ses promesses de vendredi à dimanche à La Coque. «C'est fabuleux. On se croirait presque aux championnats d'Europe en terme d'organisation. Le tout avec des bénévoles», saluait le nageur luxembourgeois Raphaël Stacchiotti.

Et si les stars du plateau de la première étape de la nouvelle LEN Swimming Cup n'étaient, à ce stade de l'année, pas au maximum, elles ont tenu leur rang. Certains chronos valant un top 5 en finale de l'Euro 2018.

Un podium pour Max Mannes

On retiendra les succès de Sarah Sjöström et Marco Koch, et les records du meeting du Roumain Robert-Andrei Glinta (50 m dos, 24"83), de l'Italienne Martina Carraro (50 m brasse, 30"70) et du Britannique Ben Proud (50 m nage libre, 21"71). Trois, un chiffre en baisse, surtout parce qu'ils appartiennent désormais aux meilleurs... La star hongroise Katinka Hosszu est elle montée en puissance remportant trois finales dimanche.

Les Luxembourgeois ont atteint une dizaine de finales A (Jacqueline Banky, Max Mannes, Julien Henx, Monique Olivier, Raphaël Stacchiotti) et un podium par Max Mannes (3e du 100 m dos en 57'18") devant Stacchiotti (4e). Ce dernier a fini 5e du 200 m quatre nages (2'03"90) après avoir dominé les séries (2'03"94). «Pour moi c'est une surprise», a réagi Mannes tandis que Banky, savourait une finale «disputée face à Hosszu».

(Nicolas Martin/L'essentiel)