La Novotel Cup de volley-​​ball est reportée

À six jours des premiers échanges, la Fédération luxembourgeoise de volley-ball (FLVB) a annoncé, mercredi soir, le report de la Novotel Cup. Elle justifie cette décision en invoquant les nouvelles annonces du gouvernement contre la progression du variant omicron du Covid-19, qui limitent les contacts et les rassemblements importants, notamment en intérieur. Dans son communiqué, la FLVB n'indique aucune nouvelle date pour la compétition, qui n'avait pas pu avoir lieu l'an passé non plus.

«Après concertation avec les équipes étrangères invitées et dans le souci de préserver la santé de tous, joueurs et joueuses, entraîneurs, encadrants, bénévoles et spectateurs, le conseil d'administration de la FLVB. suit ainsi l’appel du Gouvernement», explique l'instance.

La 33e édition de la Novotel Cup devait notamment réunir les équipes d'Islande, de Géorgie, des îles Féroé et des U19 allemands pour affronter les formations masculine et féminine du Luxembourg. Lors de la dernière édition, le Grand-Duché avait remporté les deux tournois.

(L'essentiel/Tom Vergez)