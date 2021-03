Elgin Baylor, légende de la NBA, est décédé

«RIP ("rest in peace") pour le premier joueur de haute volée de la NBA, Légende des Lakers et Membre du Hall of Fame», a réagi dans un tweet l'ancien meneur vedette des Lakers, Earvin Magic Johnson. «Avant que Michael Jordan ne réussisse des choses incroyables dans les airs, il y avait Elgin Baylor! Une vraie grande classe et une belle personne», ajoute Magic Johnson.

Baylor avait été choisi par les Lakers lors de la draft 1958, alors que la franchise était encore basée à Minneapolis. Dès sa première saison en NBA, cet ailier-fort de 1,96 m avait marqué les esprits en réussissant des moyennes par match de 24,9 points, 15 rebonds et 4,1 passes décisives, qui lui avaient valu d'être désigné rookie (meilleur débutant) de la saison 1958/59.

Ce fut le début d'une brillante carrière qui avait pris fin en 1971, au cours de laquelle Baylor a inscrit 23.149 points pour une moyenne remarquable de 27,4 par match. Seule ombre au tableau: aucun titre de champion NBA décroché, malgré huit finales, dont trois âprement disputées contre Boston qui avaient à chaque fois tourné en faveur des Celtics.

(L'essentiel/afp)