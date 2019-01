Djokovic, Zverev et Raonic rallient les 8es

Fin de série pour Novak Djokovic: le No1 mondial a perdu un set, le troisième, (6-3 6-4 4-6 6-0) face au jeune Canadien Denis Shapovalov. Cela ne lui était plus arrivé depuis 24 manches en Grand Chelem. Il menait pourtant 4-1 dans ce set et n'était plus qu'à deux jeux de la victoire. Sa riposte n'a pas tardé: «Djoko» a infligé dans la foulée au gaucher canadien un cinglant 6-0.

Avec ce succès, le Serbe de 31 ans est assuré de rester sur le trône du tennis mondial à l'issue de la quinzaine australienne. Il y a un an, il s'était incliné en 8es de finale face au Sud-Coréen Hyeon Chung. Son prochain adversaire, le Russe Daniil Medvedev (ATP 19), n'a lui pas concédé la moindre manche au cours de ses trois premiers tours (Harris, Harrison, Goffin). Mais, à 22 ans, il vivra son premier 8e de finale en Grand Chelem.

Première pour Zverev

Alexander Zverev, chef de file de la nouvelle génération, s'est qualifié pour la première fois pour les 8es de finale de l'Open d'Australie en surclassant l'invité australien Alex Bolt 6-3 6-3 6-2. Contre Bolt, Zverev a appuyé sur l'accélérateur: lui qui avait bataillé pendant cinq sets et près de quatre heures au tour précédent face au Français Jérémy Chardy est cette fois resté moins de deux heures sur la Rod Laver Arena.

A 21 ans, le grand Sascha (1,98 m) peine jusqu'à maintenant à percer en Grand Chelem. Il n'y a atteint qu'une fois les quarts de finale, à Roland-Garros en 2018. A Melbourne, il n'avait auparavant jamais dépassé le troisième tour. Pour une place en quarts de finale, le jeune Allemand, vainqueur du Masters de fin d'année en novembre dernier, affrontera le Canadien Milos Raonic.

Raonic toujours chaud

Milos Raonic a fait parler la poudre face au Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 55), qui n'a pas démérité. Mais le redoutable serveur canadien a frappé 23 aces et affiché 85% de réussite derrière ses premières balles pour s'imposer 6-4 6-4 7-6 (8/6) et ainsi rallier les 8es de finale. Lucas Pouille a lui disposé en cinq sets de l'invité Popyrin, 6-3 dans la dernière manche.

Chez les dames, Halep a battu sèchement Venus Williams 6-2, 6-3, pour atteindre les huitièmes de finale. Muguruza a fait de même en disposant de Bacsinszky et Pliskova en dominant Giorgi.

(L'essentiel)