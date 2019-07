Des stars à Cessange pour une bonne cause

Il a porté le maillot du XV de la Rose, soulevé trois Coupes d'Europe avec Toulon et était en 2014 le meilleur joueur d'Europe! Mais Steffon Armitage, 3e ligne de Pau en top 14 cette saison, jouera samedi à Cessange. Et il est même prêt «à servir à la buvette», pour une cause qui lui tient à cœur, le Barefoot Project.

Ce «projet pieds nus» est né il y a 18 mois à Niederanven au Grand-Duché. À l'origine un «échange rugby» lors duquel le Rugby Club Luxembourg (RCL) et Danny Ligairi, ex- joueur des Harlequins, avaient fait venir quatre joueurs fidjiens et deux Kényans. Un choc: «Ils jouaient au rugby pieds nus», raconte Ligairi. L'idée était née: collecter des chaussures de rugby ou de foot, même un peu usagées, et les expédier à des enfants des Fidji, du Kenya, d'Afrique du Sud, du Zimbabwe...

«Ces enfants veulent juste avoir une chance»

«Ces enfants veulent juste avoir une chance», insiste Steffon Armitage, revenu très touché d'un séjour au Kenya pour le projet. «Je ne veux pas attendre la fin de ma carrière pour rendre quelque chose. Le rugby est un sport de famille. Il a fait de moi ce que je suis. Il faut montrer à ces jeunes qu'on est là pour les aider, donner une impulsion», lance la star anglaise de 33 ans, qui y voit une piste de reconversion.

Outre le tournoi (à 10) avec d'autres pros et des joueurs du RCL, il coachera une trentaine de jeunes, inscrits en offrant une paire de chaussures. Les tenues de pros feront l'objet d'une tombola. En espérant donner envie à des joueurs et même à des clubs de venir grossir le total de plus de 2 000 paires déjà récoltées.

Wildgen Heart of Europe rugby 10s, Samedi, au stade Boy Konen de Cessange, 10h-16 h30