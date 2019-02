Vonn et Ross vous présentent leurs bobos

Lindsey Vonn et sa compatriote américaine Laurenne Ross seront-elles bien présentes ce dimanche, pour la descente dames des Mondiaux de ski d'Are? A priori oui, même si, toutes deux victimes d'une chute lors du Super-G, mardi, elles n'ont pas pris part jeudi au troisième entraînement de l'épreuve. «Elles se reposent et récupèrent», a tweeté la Fédération US, avant le dernier round d'essai, samedi.

Le visage tuméfié après avoir pris une porte de plein fouet en Suède, Lindsey Vonn, qui doit disputer la dernière course de sa carrière ce week-end, a publié mercredi une photo cocasse sur les réseaux sociaux en compagnie de Laurenne Ross, qui avait elle terminé sa course sur les fesses - la preuve par l'image. Les deux jeunes femmes ont préféré en rire sur les réseaux sociaux en montrant leurs hématomes.

«Les conséquences de nos accidents d'hier. J'ai hâte de voir de quelle couleur ils auront viré demain (NDLR: jeudi)», a écrit Lindsey Vonn, qui avait détaillé les séquelles de sa chute, mardi, face à la presse. «J'ai un œil au beurre noir, j'ai juste l'impression de m'être fait rouler dessus par un semi-remorque, j'ai mal aux côtes, j'ai eu le souffle coupé. Les genoux ça va, ce n'est pas pire qu'avant», avait-elle ironisé.

Jeudi, Lindsey Vonn avait sa réponse. Ça vire au brillant!

My shiner is getting pretty shiny #youshouldseetheotherguy pic.twitter.com/i49hicvhHe— lindsey vonn (@lindseyvonn) 7 février 2019

(L'essentiel/jsa)