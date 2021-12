Le Sparta Bertrange fait exploser Etzella

Accroché pendant 20 minutes, le choc s'est transformé en cavalier seul. Alors qu'il restait sur deux défaites d'affilée, le Sparta a corrigé Etzella (98-72). Une victoire née dans une deuxième partie de match à sens unique, sous l'impulsion de l'Américain Lavone Holland. Attiré au Luxembourg par les Musel Pikes la saison dernière, il a été éblouissant avec 40 points et 6 passes décisives.

Surtout, il a guidé son équipe dans les moments chauds et lui a permis de s'envoler dans le troisième quart (46-47 à la mi-temps, 78-66 10 minutes plus tard). Les Bertrangeois ont aussi profité de l'effondrement mental d'Etzella, dont les joueurs ont un peu perdu leurs nerfs en fin de match et multiplié les pertes de balle, 19 au total.

Avec ce succès, le Sparta remonte à la 2e place de la LBBL avec deux victoires de moins que la Résidence Walferdange, qui a enchaîné samedi face aux Musel Pikes une cinquième victoire consécutive. Etzella descend à la 6e place mais reste au contact dans un wagon de tête très serré.

(Tom Vergez/L'essentiel)