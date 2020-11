L'horrible blessure d'un joueur de NFL

Joueur de NFL depuis 2006, d’abord pour les Cincinnati Bengals, puis pour les Los Angeles Rams depuis 2017, l’Américain Andrew Whitworth (38 ans) a subi une grave blessure lors du match de NFL contre les Seattle Seahawks le week-end dernier (victoire 23-16 des Californiens).

Un contact fortuit avec le joueur des Seahawks K.J. Wright a complètement tordu le genou de Whitworth. Il a dû quitter le stade sur une civière et le bilan est lourd: ligament latéral externe déchiré et lésion au ligament postérieur du genou gauche. Son absence est évaluée à huit semaines.

Pour le géant des Rams (201 cm et 150 kg), il ne fait aucun doute qu’il va revenir au plus haut niveau. «J’ai pu jouer pendant 15 ans en NFL et maintenant, c’est une opportunité pour moi d’être un leader d’une autre façon, tout en faisant ma rééducation pour être prêt à revenir aider mes coéquipiers», a notamment déclaré le joueur sur son compte Instagram le lendemain de sa blessure.

Après neuf rencontres, les Los Angeles Rams pointent au deuxième rang de la division NFC Ouest et comptent six victoires pour trois défaites. Ils sont toujours en course pour une participation aux play-off de NFL, qui auront lieu au début du mois de janvier.

(L'essentiel/Sport-Center)