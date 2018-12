Le chef Harden fait rôtir les Lakers sur un dunk

Surnommé «le chef» pour ses fameuses célébrations, James Harden dispose d'une vrai capacité à régaler son public... en écœurant ses adversaires. Illustration avec ce dunk surpuissant face aux Los Angeles Lakers, jeudi soir. Parti en drive de derrière la raquette, la star des Houston Rockets a ridiculisé le pivot de Los Angeles, Javal McGee, qui n'a rien pu faire face à la fougue du meilleur marqueur de la ligue.

Les résultats de la nuit



Phoenix - Dallas 99 - 89

Orlando - Chicago 97 - 91

San Antonio - LA Clippers 125 - 87

Houston - LA Lakers 126 - 111

Une action à l'image de la rencontre remportée par les Rockets (126 - 111). Le meilleur joueur NBA («MVP») en 2018, a martyrisé la défense des Lakers en inscrivant 50 points, dont 17 unités dans le dernier quart-temps, où les Rockets ont fait la différence. Avec 11 passes décisives et 10 rebonds, «The Beard» («La Barbe») a terminé la rencontre en «triple-double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus).

Les Lakers restent bien placés

Harden a été bien épaulé par le pivot suisse Clint Capela (16 points, 14 rebonds) et par Chris Paul (14 points, 9 passes décisives). En face, les Lakers se sont montrés bien trop friables au lancer-franc avec un pourcentage de seulement 55,6% (15/27). Avec 18 lancers-francs en 19 tentatives, Harden a à lui seul réussi plus de tirs derrière la ligne que l'ensemble de l'équipe californienne.

Avec 29 points, LeBron James a fini meilleur marqueur des Lakers, suivi par Kyle Kuzma (24 pts). Houston (13v-14d) est 13e de la conférence Ouest, tandis que les Lakers (17v-11d) restent 5es.

(th/afp/L'essentiel)