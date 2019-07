À 19 ans, la future star de la NBA continue de grandir

C'est l'attraction de l'intersaison en NBA. No 1 de la dernière draft, Zion Williamson n'a joué que 9 minutes pour l'heure sous les couleurs des New Orleans Pelicans en Summer League, avant d'être préservé suite à une petite alerte au genou. Phénomène physique de 2,01 m pour 130 kilos, celui qui est annoncé comme le successeur de LeBron James pourrait bien avoir changé quand on le reverra sur les parquets au mois d'octobre lors des matches de pré-saison.

Vendredi, le très sérieux média The Athletic a publié un article sur son site dans lequel le nouvel homme fort de la franchise, David Griffin, a révélé que l'ex-star de l'Université de Duke, dont les kilos superflus font causer, n'avait pas terminé sa croissance. «Nous ne savons pas exactement à quoi il ressemblera. Car Zion est encore en train de grandir, a déclaré le vice-président des opérations basket, qui vit un vrai conte de fées depuis son arrivée en poste à la mi-avril. On ne sait pas où il s'arrêtera. Quand il était à Duke, il était plus petit que R.J. Barrett. Pendant la Summer League, on a tous vu qu'il était désormais plus grand que lui.»

Montée sur ressorts, Zion Williamson va devoir façonner son corps de joueur de foot US et s'acheter une hygiène de vie à la hauteur de son immense potentiel physique. «Zion est comme LeBron James: il n'a pas besoin de soulever trop de fonte, car il prend du muscle très vite, a aussi dit David Griffin. On doit juste lui offrir le plus de contrôle possible sur son corps. On veut qu'il ait la force et la stabilité nécessaires pour maîtriser la puissance incroyable que ses qualités athlétiques peuvent générer.»

(L'essentiel/jsa)