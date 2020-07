Dylan Pereira s’impose sur le circuit de Spielberg

Tout roule pour Dylan Pereira. Après avoir pris la deuxième place de la première course de la Porsche Carrera Supercup la semaine passée, le Luxembourgeois a remporté dimanche le second rendez-vous de la saison, sur le circuit de Spielberg.

Sur la piste autrichienne, le pilote de 23 ans a dû longtemps batailler avec Ayhancan Güven avant de prendre le meilleur sur son adversaire turc. Un succès précieux qui lui permet de prendre la première place du classement général. La prochaine course aura lieu le 19 juillet sur la piste hongroise du Hungaroring.

@PorscheSupercup | @DylanPereiraLu won the 2nd race at the @redbull Ring and is now championship leader. Awesome drive!

But we have to practice a bit on the podium performance. pic.twitter.com/3K92iPcEKv