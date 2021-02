Les Nets surfent sur la vague du succès

Les Brooklyn Nets poursuivent leur épopée victorieuse, avec désormais huit succès de rang, après avoir écrasé jeudi soir 129-92 le Orlando Magic. Brooklyn connaît sa plus longue série de victoires depuis 2006 et remporte son sixième match sans Kevin Durant, souffrant toujours du tendon d’Achille. Les Nets remportent ainsi leur victoire la plus éclatante de la saison, avec 61% de réussite au tir sur les trois derniers quarts temps.

Les résultats de la nuit



Milwaukee – La Nouvelle-Orleans 129–125



Brooklyn – Orlando 129–92



New York – Sacramento 140–121



Denver – Washington 110–112



Memphis – LA Clippers 122–94



Philadelphie – Dallas 111–97.

Kyrie Irving a terminé avec 27 points et neuf passes décisives, tandis que James Harden a inscrit 20 points, sept passes et neuf rebonds, devant un public limité à 327 personnes au Barclays Center Arena, en raison de la pandémie. Le remplaçant Landry Shamet n’a pas été en reste, avec 19 points, alors que Joe Harris et Bruce Brown en ont ajouté 14 chacun. Orlando a, lui, encaissé sa pire défaite de la saison, malgré les 28 points et 12 rebonds de Nikola Vucevic, tandis qu’Evan Fournier a été limité à 8 points.

De son côté, Philadelphie a conforté sa domination en tête de la conférence Est, en battant Dallas 111-97, porté par Joel Embiid (23 pts). Luka Doncic, brillant mardi face aux Boston Celtics, a cette fois été beaucoup moins étincelant (19 pts, 3 rebonds, 4 passes et 7 pertes de balle). Il a été étouffé par la défense des Sixers.

