Charlie Woods crève l'écran avec son père Tiger

Tel père, tel fils? Impossible de dire si Charlie Woods deviendra un sportif aussi glorieux que son père. Une chose est sûre, c’est que le jeune garçon de 11 ans en a impressionné plus d’un samedi à Orlando, en Floride. Il avait choisi de faire équipe avec son père pour cette première ronde du championnat PNC, une compétition où les athlètes évoluent avec un membre de leur famille.

Pour l’occasion, le duo père-fils avait poussé le vice jusqu’à porter exactement la même tenue. Ajoutez une bonne ressemblance au niveau du visage et vous avez l’un des binômes capables de faire trembler tous les adversaires du monde du golf. D’autant plus que sur le green, le plus petit s’est fait l’auteur de plusieurs coups de grande classe.

Dès le troisième trou, le jeune prodige a réalisé un «eagle», déposant la balle à près d’un mètre du trou. Pour le plus grand plaisir du public, mais aussi de son père et coéquipier: «J’ai vu ce genre de coup souvent de sa part tout au long de l’année, dans les quelques événements auxquels il a participé. Mais ce tournoi, c’est totalement différent», soulignait l’ancien numéro un mondial au micro d’ESPN.

Tout cela dans une ambiance compétitive, mais toujours bon enfant. Comme le précise Justin Thomas, un golfeur proche de la famille: «Je l’ai côtoyé souvent et j’avais déjà vu ça. Je n’étais pas surpris du tout».

Si c’est le binôme Kuchar, composé de Matt et son fils Cameron, qui a survolé la compétition, l’attraction résidait bien dans la performance et la complicité du duo Charlie et Tiger Woods, qui en ont même profité pour amuser la galerie en plus de vivre une journée sûrement inoubliable pour la famille.

(L'essentiel)