Le coronavirus sème le trouble dans le vestiaire

Bien que rétablis, Donovan Mitchell et Rudy Gobert ne semblent pas impatients de se retrouver sur les parquets du Jazz de l'Utah, lorsque la situation le permettra. Selon The Athletic, Mitchell en voudrait encore à Gobert pour la négligence dont il a fait preuve avant que les deux joueurs ne soient déclarés positifs au COVID-19. Et Mitchell ne semble pas prêt d'oublier cette rancune envers son coéquipier. «Ça semble irrécupérable», a même confié une source à The Athletic.

Un vestiaire contre lui

Mi-mars, la saison de NBA avait été suspendue suite en raison d'un premier cas de joueur atteint du COVID-19 en la personne de Rudy Gobert. Le pivot français s'était stupidement illustré deux jours plus tôt, en touchant ostensiblement les micros et la table en conférence de presse, comme pour montrer qu'il n'était pas concerné par le virus.

Après l'annonce de son diagnostic, certains de ses coéquipiers avaient déploré au réseau ESPN sa négligence dans le vestiaire de l'équipe. Avant que Mitchell ne devienne le deuxième joueur de la NBA à être déclaré positif. Interrogé sur l'état de sa relation avec son coéquipier français dans l'émission Good Morning America, Donovan Mitchell semblait bien irrité par la situation.

Et dans un récent podcast, le journaliste Tony Jones, qui couvre le Jazz pour The Athletic, s'est lui aussi montré assez pessimiste. «C'est un véritable défi, parce que Mitchelle et Gobert ne communiquent pas aujourd'hui. Nous sommes à un mois après les faits et ces gars ne parlent pas», a confié le journaliste spécialisé. Leur complicité est-elle enterrée à tout jamais?

Go behind the scenes with the Utah Jazz during the days that changed everything.? from @ShamsCharania, @sam_amick & @Tjonesonthenba ??– The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) April 10, 2020

