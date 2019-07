Une morsure d'araignée a failli tuer un golfeur

On a bien failli ne jamais revoir sur un green les tenues excentriques de John Daly, ce golfeur professionnel américain de 53 ans, double vainqueur en Grand Chelem (le championnat PGA en 1991 et le British Open en 1995). Comme il l'a récemment écrit sur son compte Twitter, John Daly a en effet frôlé la mort après avoir été mordu par une araignée appelée recluse brune.

«Ma vie, chapitre 84 000: le plus fou de tous!, a-t-il posté. J'étais en Angleterre la semaine dernière et j'ai été mordu par une araignée sans m'en rendre compte. Tout s'est accéléré vendredi: bouche-à-bouche, massages cardiaques, on m'a emmené inconscient en ambulance aux urgences, alors que j'étais en vacances en famille, et direct sur la table d'opération! On m'a enlevé ce qui avait entraîné une infection majeure dans la région abdominale et on m'a traité pour un début de septicémie, tout cela à cause d'une recluse brune. Mon caddie m'appelle désormais SpiderPro!».

La recluse brune, ou araignée violoniste, est une petite araignée (de 0,6 à 2 cm) dont la morsure peut provoquer des nécroses. Et elle a bien failli priver le monde du golf d'une de ses légendes les plus charismatiques.

My life chapter 84k: Craziest event! Was in England last wk & incurred a spider bite, not really knowing (cont) https://t.co/f0eBAhpuvP– John Daly (@PGA_JohnDaly) 7 juillet 2019

La recluse brune, ou araignée violoniste, n'a rien de romantique. Image: Wikipedia.

