Mauvaise soirée pour les Spurs à Washington

San Antonio a concédé une deuxième défaite consécutive (116-106) mardi à Washington et, plus inquiétant, a vu son meilleur marqueur LaMarcus Aldridge quitter ses coéquipiers sur blessure. Déjà privé de Kawhi Leonard depuis janvier, les Spurs ne peuvent pas se permettre un nouveau coup dur, alors qu'ils sont déjà en position précaire pour atteindre les play-offs pour la 21e année consécutive. Aldridge, touché au genou gauche, a rejoint les vestiaires en fin de 2e période et n'en est plus sorti. La franchise texane a annoncé à l'issue de la rencontre que le genou gauche de son ailier fort présentait une contusion et qu'il passerait une IRM mercredi matin.

NBA - Les résultats de mardi



Miami - Cleveland 98 - 79

Golden State - Indiana 81 - 92

LA Clippers - Milwaukee 105 - 98

Toronto - Denver 114 - 110

Sacramento - Dallas 97 - 103

Houston - Chicago 118 - 86

La Nouvelle-Orleans - Portland 103 - 107

Washington - San Antonio 116 - 106 .

Déjà en difficultés avant la sortie d'Aldridge, qui avait marqué 13 points, San Antonio a craqué, en encaissant notamment 38 points en seconde période. Les Spurs ont conservé la 6e place de la conférence Ouest (43 v-32 d), mais sont sous la menace d'Utah, de Minnesota, de Denver et des Clippers.De son côté, Washington a mis fin à une série de six défaites de suite et a fait un pas supplémentaire vers les play-offs (6e, 41 v-33 d). Autre bonne nouvelle pour les Wizards, John Wall, opéré d'un genou il y a deux mois, devrait faire son retour prochainement.

Miami ne fait pas de cadeau à LeBron James

Le retour de LeBron James à Miami, son équipe de 2010 à 2014, s'est encore mal passé mardi : les Cleveland Cavaliers se sont lourdement inclinés 98 à 79 en Floride. «King James» ne s'est toujours pas imposé en quatre visites à Miami depuis qu'il porte à nouveau le maillot des Cavaliers. La superstar de Cleveland a été limité à 18 points, avec un désastreux 7 sur 18 au tir. Visiblement dans un jour sans, le triple champion NBA a perdu six ballons. Ses coéquipiers n'ont pas réussi à hausser leur niveau de jeu, à l'image de Kevin Love qui, après avoir perdu une dent, a quitté ses coéquipiers en ayant marqué un seul point. Les Cavaliers qui ont battu leur «record» d'inefficacité offensive de la saison, restent 3e (44 v-30 d) mais sont sous la menace de Philadelphie (4e, 43 v-30 d).

De son côté, Miami a signé sa quatrième victoire en six matches et a consolidé sa 8e place (40 v-35 d). Dwyane Wade, qui avait commencé la saison à Cleveland avant de revenir à Miami en février, a marqué 12 points en 17 minutes et réussi quatre contres, dont deux devant son grand ami, LeBron James.

Dix à la suite pour Houston, qui atomise Chicago

La fête continue pour Houston. Sans Capela, touché au pouce gauche, les Texans ont atomisé Chicago (118-86) et remporté leur dixième match d'affilée. Ce 61e succès de l'exercice, contre une formation très à la peine, place plus que jamais les Rockets en pole position pour aborder les play-off dans la peau du no 1, avec l'avantage du terrain. Outre Capela - qui devrait faire son retour vendredi contre Phoenix -, Houston a laissé au repos sa star James Harden. Cela a permis à Eric Gordon d'être le meilleur pointeur de l'équipe, avec 31 points, record personnel égalé, dont 8 tirs à trois points.

Les Rockets, malgré la faiblesse de l'adversaire, se sont efforcés de maintenir un rythme élevé afin de ne pas perdre la main avant les play-off. Ils sont devenus la première formation depuis San Antonio en 2011-12 à réaliser une troisième série d'au moins dix succès d'affilée. Cette marge de 32 points sur Chicago égale leur précédent record de la saison. De leur côté, les Bulls ont attendu trois minutes et demie avant d'inscrire leur premier panier, par Nwaba...

(L'essentiel/nxp/afp)