Curry attendra pour battre le record d’Allen

Stephen Curry devra encore patienter pour s’emparer du record de tirs à 3 points réussis en saison régulière de Ray Allen: les Sixers l’ont contraint à un piteux 3 sur 14 dans l’exercice samedi, s’adjugeant la victoire 102-93 face aux Warriors. A son entrée sur le terrain, Curry n’avait besoin que de dix tirs à 3 points pour dépasser les 2973 tirs primés réussis par le légendaire shooteur, une performance qu’il a déjà réalisée 22 fois dans sa carrière.

«Ce n’était un secret pour personne qu’il allait tenter de battre ce record dès maintenant», a déclaré après la rencontre Matisse Thybulle, qui a défendu sur Curry pendant la rencontre. «Pendant l’échauffement, Joel (Embiid) et moi avons parlé, et il m’a dit qu’il n’était pas question qu’on le laisse faire ça sur notre parquet. Je me suis donc assuré personnellement que ce ne serait pas le cas», a expliqué Thybulle.

Stephen Curry a fini la rencontre avec 18 points, avec un mauvais 6/20 aux tirs. Côté Sixers, le pivot camerounais Joel Embiid a fini meilleur marqueur, avec 26 points et 9 rebonds, Tobias Harris ajoutant 16 points et 9 rebonds. Seth Curry n’a guère été plus en réussite que son frère, avec 10 points et... 0 sur 3 à 3 points. Prochaines étapes pour que Stephen Curry batte le record de Ray Allen: Indianapolis, face aux Pacers lundi, puis New York et le Madison Square Garden face aux Knicks mardi.

