Thiem élimine Nadal et file en demi-​​finale

Dominic Thiem et Rafael Nadal ont longtemps ferraillé mercredi, en quarts de finale de l'Open d'Australie, à Melbourne. C'est finalement l'Autrichien qui s'est imposé face à son aîné, en quatre manches, dans un match d'une rare intensité. Les deux hommes se connaissent bien, pour s'être affronté en finale des deux derniers Roland-Garros, à chaque fois face à Nadal. Thiem n'avait d'ailleurs jusqu'à présent jamais battu Nadal en grand chelem.

Les deux hommes ont commencé le match en mettant toute leur puissance, puis ils ont accentué leurs coups et fini en frappant encore plus fort... Et Thiem n'a pas lâché un pouce dans le combat physique. Les deux premières manches se sont jouées au jeu décisif, à chaque fois en faveur de l'Autrichien (7-6, 7-6). L'Espagnol a réagi dans le troisième set, pour le remporter 6-4. Mais dans la quatrième manche, Dominic Thiem a réalisé le break en début de manche, à 1-1. Il semblait s'envoler vers la victoire, mais il s'est fait rejoindre tout à la fin, alors qu'il était à trois points du match. Il a laissé Rafael Nadal revenir à 5-5. C'est de nouveau au tie-break que s'est faite la décision, encore une fois à l'avantage de Thiem. Score final: 7-6, 7-6, 4-6, 7-6.

Zverev-Thiem en demi-finale

Nadal a montré des signes d'énervement durant la partie. Ainsi, à la suite d'un long et éreintant échange, il a dépassé le temps imparti pour servir et a reçu un avertissement. «C'est étonnant qu'après un point comme ça vous puissiez déclencher le compte à rebours aussi vite. Vous n'aimez pas le bon tennis», a-t-il alors lancé à l'arbitre. Il s'est ensuite agacé du mauvais fonctionnement de la machine censée lui souffler de l'air frais lorsqu'il est assis sur son banc. «J'ai eu de la chance dans les moments critiques, le filet était de mon côté. Mais Rafa est l'un des meilleurs au monde et il faut toujours de la chance pour le battre», a commenté Thiem, en référence à plusieurs points qu'il a inscrits avec l'aide du filet.

La demi-finale proposera un duel germanophone, puisque Thiem sera opposé à Alexander Zverev, vainqueur de Stanislas Wawrinka plus tôt dans la journée. Il s'agit d'une première pour l'Allemand à ce niveau en grand chelem.

