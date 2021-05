Du public au grand prix de Monaco fin mai

Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, rendez-vous prestigieux de la saison, se tiendra le 23 mai avec 7.500 spectateurs qui devront se soumettre à des tests PCR, a annoncé mardi le gouvernement de la Principauté. Il s'agit d'une jauge assez exceptionnelle dans le contexte sanitaire, alors qu'en France les établissements sportifs en extérieur pourront renouer avec le public le 19 mai mais avec une jauge strictement limitée à 1 000 spectateurs.

«Il est à la fois important qu'il se tienne avec une participation minimale du public et dans des conditions sanitaires incontestables», a souligné le ministre d'État Pierre Dartout. Il s'agira, au niveau mondial, du premier grand prix de la saison 2021 à se tenir avec autant de public, alors que la F1 évolue sous bulle depuis les débuts de la pandémie de Covid-19.

«4 000 tickets vendus»

Quelques spectateurs vaccinés ou guéris du Covid-19 étaient déjà présents pour la manche inaugurale de la saison 2021 à Bahreïn le 28 mars. Le GP d'Emilie-Romagne (Italie) et celui du Portugal se sont tenus à huis clos alors que le GP d'Espagne, sur le circuit de Catalogne-Barcelone, doit accueillir 1 000 personnes dimanche. Par comparaison, jusqu'à 9 500 spectateurs pourront assister le 26 mai à la finale de la Ligue Europa de football à Gdansk.

Annulé l'an dernier, le Grand Prix de F1 de Monaco a vendu «déjà 4 000 tickets», a précisé Christian Tornatore, commissaire général de l'Automobile Club de Monaco, qui compte sur la venue d'Italiens voisins pour cet événement d'ordinaire prisé des Britanniques. Ces «7 500 tickets correspondent à une place sur trois afin de permettre la distanciation», a-t-il dit.

Ni fan zone, ni tribune debout

Dans la pratique, les jeudi 20, samedi 22 et dimanche 23 mai, il n'y aura aucune restriction sur l'origine du public, qui devra présenter un test PCR à la frontière et pour entrer dans l'enceinte du circuit. Les résidents, salariés de la Principauté et Monégasques sont exemptés de tests.

La jauge du Grand Prix sera toutefois limitée à 7 500 spectateurs (et seulement 3 000 le vendredi 21 pour ménager l'organisation). Il n'y aura ni fan zone ni tribune debout, et le point le plus délicat sera le retour des spectateurs après les épreuves pour éviter les attroupements.

(L'essentiel/afp)