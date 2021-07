La boulette: la cloche sonne un tour trop tôt

Monaco 2021 - officials rung the bell a lap early in the 3,000m SC, wrecking Benjamin Kigen’s race. “It’s a disgrace... counting laps is the simplest job.” pic.twitter.com/hIcHY8GU56

À trois semaines du début des Jeux olympiques de Tokyo, les meilleurs athlètes du monde ont fait halte vendredi soir à Monaco pour la sixième étape de la Diamond League. Le 3 000 m steeple n’était pas censé être la course la plus spectaculaire de la soirée.

Et pourtant, c’est cette discipline qui restera dans les images chocs de cette édition 2021. Les organisateurs se sont trompés au moment de compter les tours. Le préposé à la cloche l’a secouée un tour trop vite, plongeant les leaders de la course dans une certaine incompréhension.

Monaco has it all. Great fields, tons of cash, beautiful beaches and COMEDY . They rang the bell a lap early in the steeple pic.twitter.com/pTqiO6hhkJ