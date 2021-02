Les Allemandes boycottent un tournoi au Qatar

«Nous sommes là pour faire notre travail mais on nous empêche de porter notre tenue de travail», a justifié Karla Borger dimanche soir sur les ondes de la radio publique allemande Deutschlandfunk. «C’est vraiment le seul pays et le seul tournoi où un gouvernement nous dit comment faire notre travail. Nous critiquons cela», a ajouté la sportive, vice-championne du monde.

Le Qatar est le pays hôte d’un tournoi de la Fédération internationale de beach-volley (FIVB) en mars. C’est la première fois que ce petit État du Golfe accueille un tel tournoi féminin de la FIVB, après avoir organisé pendant sept ans une compétition masculine, et en 2019 les Jeux mondiaux de plage, où les joueuses étaient autorisées à porter un maillot de bain.

Wegen Diskriminierung: Unsere Mitglieder, die Beachvolleyballerinnen @borgersude verzichten auf die Teilnahme an einem World Tour Turnier in Doha. Der Grund: Die Behörden haben für das Turnier Kleidervorschriften festgelegt. ▶️ https://t.co/nGjyJ0arGa #athletinnend @AnneArmbrecht

Les joueuses ont été invitées à porter des T-shirts et de longs pantalons plutôt que les maillots de bain échancrés habituels, une décision motivée selon la Fédération internationale de beach-volley par «le respect de la culture et des traditions du pays hôte».

Dans le magazine Spiegel, Karla Borger a insisté sur le fait que si, en temps normal, elle était heureuse de «s’adapter à un pays», la chaleur extrême qui règne au Qatar rend nécessaire le port d’un bikini. Sa co-équipière Julia Sude a fait remarquer que le Qatar avait fait des exceptions pour les athlètes féminines lors des Mondiaux d’athlétisme à Doha en 2019.

