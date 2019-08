Federer balayé au deuxième tour à Cincinnati

Le Suisse Roger Federer, n°3 mondial et vainqueur de 20 titres en Grand Chelem, a été éliminé jeudi en 8e de finale du tournoi Masters 1000 de Cincinnati par le Russe Andrey Rublev, 70e joueur mondial (6-3, 6-4). «Quand ce genre de résultat arrive, on s'en va et se dit: "C'est quoi le plan?" Je ne sais pas, j'ai juste quitté le court», a déclaré Federer, désabusé, après avoir perdu le match le plus rapide de sa carrière (62 minutes).

Rublev, âgé de 21 ans et vainqueur de son seul tournoi en carrière à Umag en 2017, était lui aux anges: «C'est un sentiment incroyable d'affronter une telle légende que Roger. Au moins 99% du public le soutenait. Aujourd'hui, j'ai juste essayé de faire de mon mieux». Alors que l'US Open arrive (26 août-8 septembre), Federer, 38 ans, disputait son premier tournoi depuis sa mémorable finale à Wimbledon contre le Serbe Novak Djokovic, perdue au tie-break du 5e set.

«J'aurai quelques jours de repos avant l'US Open, c'est une certitude. Mais je vais m'entraîner et travailler durement, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour l'Open», a encore dit Federer, déjà couronné dans l'Ohio à sept reprises, dont la dernière fois en 2015. Le champion suisse aux 102 titres en carrière a été cueilli à froid en étant mené 2-0 après avoir perdu sa première mise en jeu. À 4-1, il s'est un peu ressaisi et a réussi à marquer deux autres jeux avant de céder le premier set. Dans le second set, Rublev a pris la première fois le service de Federer au 7e jeu pour mener 4-3, puis 5-3. C'était alors quasiment terminé, et le jeune Russe a conclu à sa première balle de match.

