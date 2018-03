Golden State s'effondre, LeBron James s'envole

Les Warriors ont tenu le choc pendant un petit quart-temps, avant de s'effondrer face au Jazz et à son pivot français Rudy Gobert (15 points, 17 rebonds). Ils ont concédé 35 points en 2e période, puis 36 au retour des vestiaires et sont restés sans réponse. Difficile pour l'entraîneur Steve Kerr de trouver des solutions de remplacement avec trois des meilleurs marqueurs de NBA, Stephen Curry, Kevin Durant et Klay Thompson blessés, sans oublier Draymond Green, malade. "Cela nous permet de donner du temps de jeu à nos remplaçants et aux jeunes", a souri Kerr qui avait annoncé avant le match que Curry ne serait pas rétabli de son entorse du genou gauche pour le 1er tour des play-offs. Résultat, Golden State a perdu cinq de ses huit derniers matches et va devoir se contenter de la deuxième place de la conférence Ouest (54 v-19 d), derrière Houston.

NBA - Les résultats de dimanche



Houston - Atlanta 118 - 99

Toronto - LA Clippers 106 - 117

Washington - New York 97 - 101

Oklahoma City - Portland 105 - 108

Golden State - Utah 91 - 110

Indiana - Miami 113 - 107 a.p.

Sacramento - Boston 93 - 104

Milwaukee - San Antonio 106 - 103

Brooklyn - Cleveland 114 - 121

Les Rockets ne se posent pas de question : pour la première fois dans leur histoire, ils ont atteint le chiffre des 60 victoires en saison régulière en écrasant Atlanta 118 à 99. L'inévitable James Harden a encore fait des étincelles avec son quatrième "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) de la saison avec 18 points, 15 passes décisives et 10 rebonds. Houston, toujours privé de Chris Paul (adducteurs) qui devrait fait son retour cette semaine, a remporté ses neuf derniers matches et n'entend pas lever le pied, en vue des play-offs. Il y avait déjà un air de play-offs lors du choc entre Portland et Oklahoma City. Les Trail Blazers se sont imposés sur le parquet du Thunder 108 à 105 au terme d'un match houleux avec altercations et provocations. Le duo CJ McCollum et Damian Lillard a fait la différence avec respectivement 34 et 24 points, tandis que Russell Westbrook a frôlé le "triple double" (23 pts, 9 passes, 8 rbds).

Cinquième succès consécutif pour Cleveland

Grâce à cette 45e victoire en 73 matches, Portland a consolidé sa 3e place, devant son adversaire du jour (4e, 44 v-31 d). "C'était un sacré match de basket, on a pu voir deux équipes qui voulaient vraiment gagner ce duel", a souligné Terry Stotts, l'entraîneur de Portland. A l'Ouest toujours, San Antonio a vu sa série de six victoires consécutives prendre fin à Milwaukee (106-103). LaMarcus Aldridge a marqué 34 points et a reçu le soutien très appréciable de Pau Gasol qui a inscrit 22 points en 24 minutes. Relégués à 15 points à huit minutes de la sirène après avoir concédé 41 points durant la 3e période, les Spurs sont revenus à trois longueurs des Bucks dans le final, mais n'ont pas réussi à égaliser. Milwaukee l'a emporté grâce à son cinq majeur emmené par Giannis Antetokounmpo, de retour d'une blessure à une cheville, (25 pts) et Eric Bledsoe (23 pts).

Les Spurs ont conservé la 6e place de la conférence Ouest (43 v-31 d), mais sont sous la menace de Minnesota (7e, 42 v-32 d), d'Utah (8e, 42 v-32 d) et plus grave de Denver (9e, 40 v-33 d). A l'Est, LeBron James continue de cimenter sa place dans l'histoire de NBA : il a conduit Cleveland à une cinquième victoire consécutive à Brooklyn (121-114) en marquant 37 points. "King James" qui tourne à une moyenne ahurissante de 30,1 points depuis le All Star Game, a atteint pour la dixième fois dans sa carrière le seuil des 2000 points inscrits en une saison régulière, comme seuls les légendaires Karl Malone et Michael Jordan avant lui. Enfin, Indiana est venu à bout de Miami (113-107 a.p.) et a composté son billet pour les play-offs, ainsi que celui de Philadelphie, une première depuis 2012 pour les Sixers.



(L'essentiel/afp)