L'Angleterre inflige une grosse fessée à la France

De plus en plus bas: le XV de France a subi l'une de ses plus lourdes défaites face à l'Angleterre, humilié (44-8) dimanche à Twickenham lors de la 2e journée du Tournoi des six nations après une première période cauchemardesque (30-8 à la mi-temps). Si les Bleus veulent trouver une seule satisfaction à cet après-midi en enfer, c'est celle d'avoir évité, au prix d'une meilleure deuxième période et d'une résistance devant leur ligne dans les dix dernières minutes, la plus lourde défaite de leur histoire face au XV de la Rose.

Les résultats



Écosse - Irlande 13 - 22



Italie - Galles 15 - 26



Angleterre - France 44 - 8

Il s'en est fallu de peu: un seul point, pour égaler le 37 à 0 encaissé lors de la... première visite dans le sud-ouest de Londres, en 1911! C'est dire la «performance» réalisée. Il a fallu deux minutes à l'Angleterre pour prendre les devants: «London Calling» de The Clash venait à peine de se terminer que Jonny May a dépassé en vitesse Damian Penaud, comme planté dans la pelouse, pour réceptionner un coup de pied rasant d'Elliot Daly. Soit le cinquième match de suite que le XV de la Rose marque dans les trois premières minutes!

Les Français étaient pourtant prévenus, comme de l'importance de se montrer vigilant sur les coups de pieds dans leur dos. Raté! Trois autres des six essais encaissés sont venus directement à la suite de cette phase de jeu, dont le troisième de May (29e), qui a fait vivre un cauchemar à la défense anglaise et à Penaud, dépassé sur les trois essais du joueur de Leicester. May, un pur ailier, à l'inverse du Clermontois, formé au centre, comme l'autre ailier aligné dimanche, Gaël Fickou, ce qui en dit long sur les carences françaises.

