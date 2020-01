L'Open d'Australie menacé par les nuages de fumée

Les nuages de fumée qui enveloppent le sud-est de l'Australie, conséquences des feux de forêts qui ont déjà ravagé plusieurs millions d'hectares, font planer une sérieuse menace sur l'Open d'Australie, qui doit débuter le 20 janvier. À Melbourne, en effet, le journaliste du New York Times Ben Rothenberg, grand suiveur du circuit et visiblement déjà sur place, a publié une photo saisissante ce lundi: on y voit la Rod Laver Arena enveloppée d'un épais nage de fumée. Le journaliste a simplement ajouté en commentaire: «Voilà le ciel au-dessus de la Rod Laver Arena aujourd'hui».

Ce qui inquiète surtout le monde du tennis, c'est le taux de particules fines dans l'air. Pour que la qualité de l'air soit considérée comme bonne, la quantité de ces particules fines ne doit pas excéder 20 microgrammes par mètre-cube d'air. Or, à Melbourne, elle a atteint ce lundi le barre de 138,8, soit près de sept fois le seuil de tolérance! Dans ces conditions, les dramatiques incendies qui ravagent notamment l'État de Victoria, dont Melbourne est la capitale, conduiront-ils à un report de l'Open d'Australie? Dimanche, Novak Djokovic a admis l'éventualité.

La phase finale de l'ATP Cup doit avoir lieu à Sydney, à partir du 9 janvier. Or, la plus grande ville du pays vit depuis des semaines dans une atmosphère polluée par un nuage de fumée toxique, qui a également envahi les courts. Melbourne ne fait malheureusement pas exception à la règle. Or, rien n'indique pour l'instant que les incendies vont baisser d'intensité. Et les qualifications de l'Open d'Australie commencent mardi prochain...

La joueuse Pauline Parmentier a également témoigné de la pollution ambiante à Melbourne.

