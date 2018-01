Simona Halep et Angelique Kerber en demies

L'Open d'Australie était le dernier tournoi du Grand Chelem dans lequel Halep n'avait pas atteint le dernier carré. Elle est toujours à la recherche de son premier titre majeur. La Roumaine a été menée 3-0 dans le premier set avant de retourner la situation en alignant les neuf jeux suivants. Pliskova a commis beaucoup d'erreurs (28 à 10) et n'a jamais pu revenir dans le match, conclu en 1 heure et 11 minutes.

Quarts de finale hommes



Marin Cilic bat Rafael Nadal 3-6, 6-3, 6-7 (5/7), 6-2, 2-0 (abandon)

Kyle Edmund bat Grigor Dimitrov 6-4, 3-6, 6-3, 6-4

Roger Federer - Tomas Berdych

Chung Hyeon bat Tennys Sandgren 6-4, 7-6 (7/5), 6-3 Quarts de finale dames



Elise Mertens bat Elina Svitolina 6-4, 6-0

Caroline Wozniacki bat Carla Suarez-Navarro 6-0, 6-7 [3], 6-2

Angelique Kerber bat Madison Keys 6-1, 6-2

Simona Halep bat Karolina Pliskova 6-3, 6-2

«Ce n'était pas mon meilleur départ, c'est sûr. Je faisais trop de fautes et je ne bougeais pas bien», a dit la Roumaine. «Ensuite, j'ai commencé à m'ouvrir le court et à jouer dans mon style. J'ai bien servi et tout est allé dans mon sens», a-t-elle ajouté.

«Elle bouge très bien»

Halep, 26 ans, a eu un début de tournoi mouvementé. Elle s'est donné une légère entorse dès sa première rencontre, puis est passée tout près de l'élimination au troisième tour contre l'Américaine Lauren Davis, qui a eu trois balles de match.

En demi-finale, elle affrontera l'Allemande Angelique Kerber (n°21). «Elle bouge très bien et remet beaucoup de balles. Il faudra que mes jambes soient prêtes et que je reste calme. Il faut que je domine le match et que je finisse les points», a dit la Roumaine, qui a pourtant un style plutôt défensif.

L'Allemande Kerber signe son retour

De son côté, l'Allemande Angelique Kerber a signé son retour en demi-finale, deux ans après son titre, grâce à sa facile victoire sur l'Américaine Madison Keys en deux sets 6-1, 6-2. Kerber, ancienne n°1 mondiale, est tombée à la 16e place lors d'une saison 2017 décevante.

Mais elle est revenue en forme en gagnant le tournoi de Sydney il y a dix jours et confirme à l'Open d'Australie. Elle a balayé Keys, 20e mondiale et finaliste du dernier US Open, avec une étonnante facilité. Le match n'a duré que 51 minutes, durant lesquelles l'Allemande, âgée de 29 ans, n'a commis que 7 fautes directes, contre 25 de Keys.

(L'essentiel/afp)