Relevait-il un pari? Souhaitait-il créer le buzz? Impossible de savoir ce qui est passé par la tête de ce spectateur de la Wellington Cup. Ce concours hippique, organisé à l’hippodrome de Trentham en Nouvelle-Zélande, a été le théâtre d’une scène aussi surprenante qu’effrayante.

En pleine course, alors que les chevaux étaient lancés à pleine vitesse à quelques mètres de l’arrivée, un individu issu du public est entré sur la piste et s’est arrêté au milieu. Les cavaliers ont réussi à l’esquiver de justesse et l’homme en est ressorti miraculeusement indemne.

Incredible vision at Trentham. Jockeys should be congratulated for the feat on not cleaning up the person standing on the track ! pic.twitter.com/cSHs4s1Fmd — Andrew Bensley (@AndrewBensley) January 30, 2021

Still in disbelief pic.twitter.com/gHrmChjkqd — Rory Flanagan (@Rory_Flanagan) January 30, 2021

Un plan de télévision permet de constater qu’il s’agissait d’un acte délibéré, dont l’auteur semblait particulièrement fier.

Horrific scenes eat Trentham, this guy does not realise how much danger he is putting everyone in. pic.twitter.com/rOdMJqmA4p — Emily Bosson (@Em_April) January 30, 2021

Toutefois, sa «plaisanterie» devrait lui valoir cher. Arrêté par la police, il pourrait être accusé de mise en danger de la sécurité publique. «Il a eu de la chance de ne pas se faire écraser. La plupart d’entre nous ne l’avons vu que tard», a témoigné la jockey, Danielle Johnson.

(L'essentiel/Sport-Center)