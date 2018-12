Le Supercross a fait le show à Amnéville

Les fans de motocross de l'est de la France ont eu droit à leur cadeau de Noël vendredi et samedi à Amnéville. Le Galaxie a vibré au son des moteurs pour cette ultime soirée de compétition du championnat de France SX Tour.

Cédric Soubeyras (SX1) et Adrien Escoffier (SX2) ont été sacrés. Mais ce sont les freestylers, et surtout Tom Pagès, le meilleur au monde, qui ont mis le feu à la salle avec plusieurs figures très acrobatiques et spectaculaires.

(L'essentiel)