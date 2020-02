La justice se penche sur l'affaire Sarah Abitbol

TÉMOIGNAGE - Sarah Abitbol, ancienne championne de patinage artistique, raconte les agressions sexuelles et viols dont elle a été victime de la part de son entraîneur quand elle avait 15 à 17 ans : "Je dormais avec mes peluches et il me réveillait avec sa lampe torche" #le79Inter pic.twitter.com/t4oGniIvns

D'autres accusations similaires



D'autres anciennes patineuses ont émis des accusations similaires contre M. Beyer et d'autres entraîneurs. Hélène Godard a accusé ainsi, dans le quotidien sportif «L'Équipe» et l'hebdomadaire «L'Obs», Gilles Beyer d'avoir eu des rapports sexuels avec elle, alors qu'elle avait 13 et 14 ans. Anne Bruneteaux et Béatrice Dumur ont accusé, elles, un autre ancien entraîneur, Michel Lotz, d'avoir abusé d'elles dans les années 1980 alors qu'elles avaient 13 ans.