Il le met K.-​​O. d'une violente droite

Alors qu'elles constituaient un ingrédient qui incitait les spectateurs à se rendre dans les patinoires il y a quelques années, les bagarres sont devenues marginales dans le hockey d'aujourd'hui. En NHL, le nombre a diminué de 63% lors de ses six dernières années. Lors de la saison 2018/2019, seule une rencontre sur sept avait été concernée par un combat.

À l'heure où les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs et le public sont sensibilisés au fléau des commotions cérébrales, des foyers subsistent cependant. On a pu le mesurer dans le championnat d'American Hockey League, à l'occasion d'un match entre les Bakersfield Condors et le Stockton Heat.

Colby Cave with the KO in the AHL last night ? pic.twitter.com/BTiKJHbsO4– Gino Hard (@Ginohard_) October 20, 2019

Samedi, à la 8e minute, l'attaquant canadien des Condors Colby Cave (24 ans) a jeté les gants face au Slovaque Martin Pospisil (19 ans). Qui est demeuré K.-O. sur la glace après avoir reçu une droite en plein visage. Contraint d'abandonner la partie, Pospisil a reçu un texto de son bourreau quelques heures plus tard. Cave lui a notamment souhaité un prompt rétablissement. L'Européen a rétorqué qu'il ne se souvenait de rien.

What a great guy @Cavemn10 ? I don't remember anything What happened last night.. so That's Good. Looking foward for rematch... #Whatdoesntkillyoumakesyoustrongerpic.twitter.com/8uKNpFpAIL– Martin Pospisil (@mpospisil91) October 20, 2019

Les deux clubs cultivent la rivalité (la fameuse bataille de l'Alberta) qui existe en NHL entre Edmonton et Calgary. Les Condors est le club école des Oilers alors que le Heat (qui s'est imposé 4-3) est la filiale des Flames.

(L'essentiel)