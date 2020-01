Cinq joueurs du Luxembourg ont été intoxiqués

C'est une équipe du Luxembourg bien diminuée qui a bouclé dimanche sa série de trois matches en trois jours, en qualifications du Mondial 2021 à La Coque. Et pour cause, une partie de l'équipe et le coach étaient fébriles, après avoir été victimes d'une intoxication alimentaire samedi soir. «Nous sommes cinq à avoir été malades toute la nuit», racontait Tommy Wirtz, ménagé dimanche car souffrant aussi d'une blessure à la cheville. Selon plusieurs témoignages, les joueurs malades auraient tous mangé samedi à La Coque du poisson, qui pourrait avoir provoqué leurs troubles de la nuit.

Dans ces conditions et alors que de nombreuses absences étaient déjà à déplorer (Yann Hoffmann ligaments du genou, Martin Muller adducteurs, Max Kohl dos, Chris Auger hernie discale), le Luxembourg a souffert. Croqués vendredi par les Slovaques (22-16), puis simplement inférieurs samedi aux Lituaniens (22-32), les hommes de Nikola Malesevic n'ont pas pu sauver l'honneur dimanche contre les Îles Féroé (24-22). Auteurs d'un festival de pertes de balles en début de match, les Luxembourgeois étaient menés (9-3) après 18 minutes de jeu.

Programme chargé

L'entrée dans la cage de Mika Hermann, auteur de multiples parades et même de deux buts depuis sa zone, a bien aidé à inverser la tendance. Et les Luxembourgeois sont revenus à 11-10 avant la pause. En seconde période, les coéquipiers de Hermann, toujours brillant, et Jacques Tironzelli, se sont accrochés pour arriver à 20-20 à la 60e. Mais à bout de forces et de solutions, ils ont fini par se heurter au portier Féroïen et ont du s'incliner (24-22). Ils finissent derniers du groupe, dominé par une Lituanie invaincue.

Pour les Luxembourgeois il va falloir se retaper... et vite. Jeudi, ils recevront l'Estonie en barrage de qualifications de l'Euro 2022, avant de se déplacer au retour à Polva dimanche.

