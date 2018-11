Rien ne va plus pour le champion Golden State

Le double champion NBA en titre Golden State a concédé mercredi face à Oklahoma City une quatrième défaite consécutive (123-95) pour la première fois depuis la prise de fonction du coach Steve Kerr en juillet 2014. Les Warriors sont méconnaissables depuis deux semaines et cette soudaine méforme ne s'explique pas uniquement par les absences conjuguées de Stephen Curry et de Draymond Green, blessés.

Devant leur public après trois défaites à l'extérieur la semaine dernière (Houston, Dallas et San Antonio), les joueurs de Steve Kerr ont manqué d'énergie et ont laissé OKC prendre rapidement le large. Ils sont brièvement revenus à six points durant le quatrième quart-temps, avant de perdre pied dans le final. Le meneur du Thunder Russell Westbrook a fini la rencontre avec son premier triple double (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) de la saison avec 11 points, 11 rebonds et 13 passes décisives.

C'est l'Allemand Dennis Schröder qui a fait le plus souffrir Golden State avec 32 points, dont cinq paniers à trois points. Face à son ancienne équipe OKC, Kevin Durant a marqué 27 points et capté 17 rebonds, mais a perdu six ballons. Après cette sixième défaite en huit matchs, Golden State a rétrogradé à la 5e place de la conférence Ouest (12 v-7 d).

(L'essentiel/afp)