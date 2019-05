Frank Vogel nommé entraîneur des Lakers

Selon la chaîne de télévision ESPN et le Los Angeles Times, Vogel a donné son accord pour entraîner la deuxième franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA et a signé un contrat portant sur trois ans.

Il comptera parmi ses adjoints l'ancien joueur Jason Kidd, qui a entraîné Brooklyn et Milwaukee.

Vogel était sans équipe depuis son limogeage à Orlando, en avril 2018, après deux saisons.

Vogel, 45 ans, s'est fait nom à la tête des Indiana Pacers (2011-16) qu'il a conduits à deux reprises en finale de la conférence Est en 2013 et 2014.

Présenté comme un partisan d'un basket physique et défensif, Vogel rejoint une franchise en crise qui n'a plus disputé les play-offs depuis 2013.

Lue et Williams ont refusé le poste

Elle a vécu une saison 2018-19 décevante malgré le recrutement de la superstar de la NBA, LeBron James, en terminant à la 10e place de la conférence Ouest (37 v-45 d).

Magic Johnson, son président des opérations basket, a jeté l'éponge peu avant le dernier match de la saison, lors d'une conférence de presse surréaliste, sans prévenir les propriétaires.

Les dirigeants, très critiqués, ont ensuite limogé Luke Walton, entraîneur de l'équipe depuis 2016, puis ont essuyé les refus de Monty Williams, qui a préféré aller à Phoenix, et de Tyronn Lue, ancien entraîneur de LeBron James à Cleveland, en raison d'un différend sur la durée de son contrat.

(L'essentiel/afp)