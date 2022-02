La nouvelle campagne d'Adidas fait jaser

L’équipementier Adidas fait parler de lui. Il a en effet axé sa campagne de pub sur les seins nus. Le but? Promouvoir la sortie de 43 soutiens-gorges différents. En montrant la variété de poitrines que peuvent avoir les femmes, la firme allemande entend montrer la diversité de corps «normaux» existants, et non pas des plastiques de top-model. Que les seins soient grands, petits, lourds ou léger, c’est égal pour Adidas.

«Nous pensons que les poitrines des femmes, quelles que soient leur formes et leurs taille, méritent soutien et confort. C'est pourquoi notre nouvelle gamme de soutiens-gorges de sport comprend 43 styles, afin que tout le monde puisse trouver la bonne taille», a écrit Adidas dans un tweet.

«Normaliser le corps humain»

Il est complètement naturel d’«avoir la poitrine que l’on a», poursuit la firme allemande. Qui ajoute: «Toutes les femmes qui ont posé seins nus nous ont donné leur accord. Ces bénévoles ont été formidables et courageuses».

Sur les réseaux sociaux, certains ont demandé à ce que l’on retire la publication. Mais Adidas ne s’en est pas laissé compter: «Il est parfaitement naturel de posséder une poitrine. Nous nous réjouissons de célébrer cela, et nous n’allons pas effacer notre tweet».

Et la marque aux trois bandes ajoute, en rapport à la protection de la jeunesse: «Il est important de normaliser le corps humain et d'aider les générations futures à se sentir confiantes, et surtout sans honte».

(L'essentiel)