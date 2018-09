Djokovic remporte son 14e titre du Grand Chelem

Le Serbe Novak Djokovic a remporté son quatorzième titre en Grand Chelem à l'US Open en battant l'Argentin Juan Martin Del Potro, en trois sets (6-3, 7-6, 6-3) et 3h18 de jeu, dimanche à New York. Deux mois à peine après son sacre à Wimbledon venu refermer deux ans de vicissitudes, entre coude blessé et moral en berne, l'ex-n°1 mondial confirme son retour au plus haut niveau et va se réinstaller sur le podium mondial lundi, au troisième rang.

Avec quatorze couronnes en Grand Chelem, Djokovic égale l'Américain Pete Sampras et revient à six longueurs de Roger Federer, détenteur du record (20) de trophées majeurs. Il compte désormais trois US Open à son palmarès, après 2011 et 2015. Pour la deuxième finale en Grand Chelem de sa carrière, neuf ans après son sacre à Flushing Meadows, à vingt ans à peine, Del Potro ne connaît pas la fin dont il rêvait, lui qui était relégué au-delà de la 1 000e place mondiale quand il est revenu sur le circuit début 2016 après deux années gâchées par trois opérations au poignet gauche.

Manche de 95 minutes

D'entrée de match, l'Argentin de 29 ans sert et frappe fort, en coup droit notamment, deux clés du match. Mais une série soudaine de fautes lui coûte un break à 4-3, alors qu'il mène tranquillement 40-0 sur son service, puis le premier set dans la foulée. Del Potro n'avait pourtant perdu jusque-là que deux points sur son service. Dans un stade très nettement acquis à sa cause, Del Potro ne parvient plus à déborder le Serbe jusqu'à son rebond alors qu'il est mené 3-1 dans le deuxième set.

De nouveau plus percutant, le grand Argentin obtient enfin ses premières occasions de break, après 1h20 min. Il recolle à 3-3 et obtient même trois balles de 5-3, tandis que Djokovic est irrité par le bruit du public. Mais le Serbe finit par sauver son jeu de service après plus de vingt minutes de combat. Au tie-break, Del Potro prend les devants mais son coup droit le lâche de nouveau, au plus mauvais moment. Après une manche de 95 minutes, Djokovic prend un avantage décisif, deux sets à Zéro. Logiquement, après avoir perdu cette bataille, Del Potro plie dans la troisième manche et le Serbe peut se laisser tomber de tout son long sur le court après plus de trois heures de match.

