Miami au 7e ciel, le show d'Anthony Davis

Le Heat est avec Boston l'équipe en forme du moment: la franchise floridienne, 4e de la conférence Est (25 v-17 d), se retrouve même sur les talons de Cleveland, l'équipe de son ancienne star LeBron James (26 v-16 d). Les joueurs, emmenés par Goran Dragic (25 pts), ont pris le dessus sur Milwaukee au retour des vestiaires en marquant 14 points sans en concéder un seul. Dragic a définitivement écœuré les Bucks en marquant onze points dans la dernière période.

Le meneur slovène de Miami a remporté son duel avec le phénomène grec de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, qui a terminé la rencontre avec 22 points (6 sur 12 au tir).

Les Knicks s'éloignent

De son côté, La Nouvelle Orléans est venue à bout des New York Knicks au Madison Square Garden grâce aux 48 points d'Anthony Davis, son record personnel cette saison. Les Knicks, portés par Kristaps Porzingis et Tim Hardaway junior (25 points chacun), ont pourtant compté jusqu'à 19 points d'avance (96-77) et disposaient encore d'un avantage de neuf points à moins de cinq minutes de la sirène.

Mais Davis a relancé son équipe avec son agressivité défensive (17 rebonds) et a arraché l'égalisation (109-109) à trois secondes de la fin du temps réglementaire. En prolongation, Davis et surtout Jrue Holiday (31 pts), avec neuf points sur les 14 inscrits par les Pélicans, ont assommé les Knicks. Avec cette 22e victoire en 42 matches, La Nouvelle Orléans a grimpé à la 6e place de la conférence Ouest. Les Knicks sont toujours 10e à l'Est (19 v-24 d), mais ils s'éloignent des places qualificatives pour les play-offs.

Golden State retrouve Cleveland

Enfin, Minnesota n'a laissé aucune chance à Portland (120-103) dans la dernière rencontre de la journée. Jimy Buttler (24 pts) et Karl-Anthony Towns (20 pts, 11 rbds) ont dominé le duo-vedette des Trail Blazers, Damian Lillard (21 pts) et CJ McCollum (18 pts). Les Timberwolves sont 4e de la conférence Ouest (29 v-16 d) et menacent désormais San Antonio (3e, 29 v-15 d).

Lundi, jour férié aux États-Unis, le champion en titre Golden State retrouve son grand rival Cleveland, en crise après trois défaites de suite.

(L'essentiel/AFP)