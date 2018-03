Fognini se met à insulter Chardy en plein match

Opposé au français Jérémy Chardy, l'Italien a pété les plombs lors de la manche décisive. Fabio Fognini a ainsi insulté copieusement son adversaire du jour: «Va te faire f***re, 100e mondial toute sa vie. Il ne sait pas comment il joue. Il joue complètement au hasard!».

Jérémy Chardy n'a pas été déstabilisé par cette provocation puisqu'il a remporté le match. Pour rappel, Fabio Fognini avait écopé d'une suspension d'un an avec sursis et d'une amende pour un comportement jugé misogyne lors du dernier US Open.

(L'essentiel)