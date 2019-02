La Nike de la future star explose en plein match

La chaussure gauche de Zion Williamson, futur premier choix de la draft NBA et nouvelle sensation du basket US, a explosé sous le poids de ses 120 kilos après son premier dribble dans le duel hyper attendu entre les universités de Duke et de North Carolina. Un incident rarissime.

L'ailier de Duke s'est blessé au genou droit et n'a plus rejoué de la soirée. «Il souffre d'une légère entorse. Son genou est stable. On connaîtra jeudi la durée de son indisponibilité», a commenté le coach de Duke, Mike Krzyzewski, après le duel perdu 88-72 contre North Carolina.

Quant à l'équipementier Nike, avec qui la star du basket universitaire est sous contrat, il a expliqué qu'il s'agissait «d'un incident isolé» et que le problème était en phase d'identification.

À Wall Street, l'action de la célèbre marque de sport reculait de 1,36% dans les échanges électroniques de pré-séance. Cet incident tombe au plus mal pour la marque à la virgule, qui est engagée dans une bataille avec Adidas et Under Armour, afin d'attirer les futures grandes stars du sport.

Des billets à plus de 2 000 dollars

L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, qui assistait au match au Cameron Indoor Stadium sur le campus de l'université de Duke, a pour sa part souhaité un rapide rétablissement au joueur via son compte Twitter.

Zion Williamson seems like an outstanding young man as well as an outstanding basketball player. Wishing him a speedy recovery.– Barack Obama (@BarackObama) 21 février 2019

Cette blessure lors de l'un des matches les plus médiatisés de l'année a aussi relancé le débat sur la répartition des gains dans le système universitaire NCAA.

Une vedette comme Zion Williamson ne touche pas un centime tandis que des gains massifs – notamment liés à la billetterie et au merchandising - sont générés à chaque match et finissent dans les poches des universités. Les billets les moins chers proposés à la revente pour l'affiche entre Duke et North Carolina se vendaient à plus de 2 500 dollars!

(L'essentiel)